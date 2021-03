Stalking door ex hakt erin: vrouw ontvluchtte met dochter haar huis in Zwolle

Gert Peter de Gunst vertrekt bij PEC Zwolle: ‘Tijd om een nieuwe stap te zetten in mijn carrière’

26 maart Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het definitief: Gert Peter de Gunst (52) vertrekt komende zomer bij PEC Zwolle, de club waar hij sinds 2013 assistent-trainer is en eerder werkzaam was als jeugdtrainer en hoofd voetbalacademie.