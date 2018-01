Standbeeld voor Zwolse 'Wilde Deerne'

Driehonderd jaar geleden werd het wolvenmeisje Anna Maria Jennaert gevonden in de bossen rond Zwolle. Dit jaar speelt haar verhaal niet alleen de hoofdrol in het theaterspektakel De Wilde Deerne, maar krijgt ze ook een standbeeld in de binnenstad.

Het kunstwerk zal gemaakt worden door een 'artist in residence', een kunstenaar die ter plekke in Zwolle aan het beeld zal werken. De gemeente gaat een open prijsvraag uitschrijven waaraan iedere professionele kunstenaar mee kan doen. Voor de productie van het beeld stelt Zwolle 25.000 euro beschikbaar. De omgeving van de Peperbus noemt de gemeente als 'een van de mogelijke locaties' waar het kunstwerk komt te staan.

Het wolvenmeisje, in de volksmond de 'Wilde Deerne' genoemd, werd in 1717 in verwilderde toestand opgevangen door de waardin van een herberg aan de voet van de Peperbus. Het bleek te gaan om de Antwerpse Anna Maria Jennaert die op jonge leeftijd was ontvoerd. Haar verhaal staat volgens de gemeente dan ook symbool voor 'hoe de Zwolse samenleving zorg draagt voor mensen die het minder goed hebben getroffen, in het verleden en heden'.

