Start verkoop appartementen Kop van Hoog

De verkoop van 39 appartementen in het nog in aanbouw zijnde complex Kop van Hoog gaat woensdag van start. Maisonnettes vanaf 240.000 euro en een penthouse dat minimaal 750.000 euro moet gaan kosten.

Op de locatie van de voormalige Leen Bakker aan de Pannekoekendijk in Zwolle komen 'luxe, hoogwaardig afgewerkte appartementen in verschillende prijsklassen en indelingen'., aldus de tekst uit het persbericht. Naast de 39 koopappartementen komen nog 41 huurwoningen in het complex. De sloop van de bestaande bebouwing is afgerond en de bouwwerkzaamheden zijn gestart.

Parkeergarage

Kop van Hoog is één van de laatste nieuwbouwprojecten in de Kamperpoort. 'In een modern appartementencomplex, een waar architecturaal hoogstandje', komen 39 luxe appartementen met daaronder een ondergrondse parkeergarage. Voor de garage zijn de bouwwerkzaamheden nu gestart. Binnenkort worden de damwanden van de parkeergarage geplaatst.

Penthouse

Kop van Hoog bestaat uit 39 appartementen in verschillende prijsklassen en indelingen. Het aanbod varieert van comfortabele appartementen met een woonoppervlak van 68 m2 tot een luxe penthouse met een woonoppervlak van 193 m2. Het penthouse moet tussen 750.000 en 850.000 euro gaan kosten, de goedkopere woningen aan de Hoogstraat gaan tussen 240.000 en 335.000 euro weg, is op de website kopvanhoog.nl terug te vinden.

Inloopochtend