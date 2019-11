Statenleden juichen verlagen snelheid op provinciale wegen toe, maar effect is vooral afname verkeersdoden

video Man compleet door het lint bij verkeersru­zie in Zwolle (en alles is gefilmd)

6:23 Een 65-jarige scooterrijder is in Zwolle in elkaar geslagen na een compleet uit de hand gelopen verkeersruzie. Het slachtoffer achtervolgde een fietser die hem had aangereden, maar moest dat bekopen met rake klappen tegen zijn hoofd. Eén lichtpuntje: het incident is gefilmd en de dader staat herkenbaar op beeld.