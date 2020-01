Statenlid VVD Overijssel stapt op vanwege stikstofmaatregelen ‘voor problemen die er niet zijn’

De VVD betreurt het besluit van Brommer. Het verschil van inzicht tussen Brommer en de rest van de fractieleden blijkt te groot. „Er is heel veel discussie over de stikstofcrisis en ook in onze fractie spreken we er veel over”, zegt fractievoorzitter Regien Courtz. „Ik begrijp zijn zorgen. Maar we zijn geconfronteerd met een uitspraak van de Raad van State en staan voor een voldongen feit dat er iets moet gebeuren.” Volgens Courtz staat de rest van de VVD-fractie wel achter de stikstofmaatregelen van de provincie.



Brommer had verder kunnen gaan als eenmansfractie, maar geeft zijn zetel terug aan de VVD. ‘Er zijn al te veel politieke partijen’. Anneriek Schönbaum uit Diepenheim is volgens Regien Courtz de meest voor de hand liggende opvolger van Brommer. Zij is de eerstvolgende op de kieslijst van de partij en nu al burgerlid voor de VVD Overijssel.