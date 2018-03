'Station is privé-terrein en dus niet toegestaan om te flyeren'

,,We zijn net weggestuurd’’, vertelt ze lachend. ,,Aan deze kant van de lijn is grond van de NS en die willen niet dat we hier folders uitdelen.’’ En dus trekt ze haar teen terug en staat ze weer op grond van de gemeente Zwolle. Daar mag het wel. Om te flyeren op grondgebied van de NS of ProRail, moet vooraf toestemming worden gevraagd, volgens woordvoerder Erik Kroeze van de Nederlandse Spoorwegen.

Geen toestemming

,,Het station is privé-terrein, ondanks dat het gebied toegankelijk is met een geldig vervoersbewijs. Het is dus niet toegestaan om er te flyeren. Je mag ook niet zomaar in iemands achtertuin folders uitdelen.’’ Op verkiezingsdag zal de NS overigens niet snel toestemming geven, ook al is de aanvraag van te voren gedaan. ,,Er is beperkte ruimte, alle partijen toestaan is geen optie.Om de schijn te voorkomen dat een partij wordt voorgetrokken, zal de praktijk zijn dat we geen toestemming geven.’’