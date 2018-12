Station Stadshagen in Zwolle opent eind 2019: langer perron, en korte stops

Een andere dienstregeling, een aantal technische maatregelen èn het verlengen van het perron van station Zwolle Stadshagen. Daarmee kan het veelbesproken station Stadshagen in Zwolle volgend jaar uiterlijk in december - of zoveel eerder - in gebruik worden genomen - twee jaar later dan gepland.

Er klonk een zucht van verlichting vrijdag in het provinciehuis in Zwolle. Gezamenlijk gaven vertegenwoordigers van ProRail, Keolis, provincie Overijssel, gemeenten Kampen en Zwolle een persconferentie over de opening van station Stadshagen, dat pakweg een jaar geleden een flink hoofdpijndossier werd omdat de Kamperlijn niet stabiel genoeg bleek om er treinen met een snelheid van 140 kilometer per uur over te laten razen. Die snelheid was nodig om een tussenstop op station Stadshagen te kunnen maken. ,,Maar ik heb vandaag goed nieuws", aldus een opgetogen gedeputeerde Bert Boerman. ,,Het station kan in december 2019 open en als het lukt, nog eerder".

Lees ook Station Stadshagen in Zwolle eind volgend jaar open Lees meer

De snelheid op Kamperlijntje blijft volgens Bert Boerman en Ans Rietstra, directeur projecten van Prorail, 100 kilometer per uur. Voor de aanvankelijk beoogde 140 kilometer per uur is de bodem onder het spoor te slap, en die verstevigen bleek te kostbaar.

De bedoeling is dat de keertijd op station Zwolle wordt versneld en met die tijdswinst is een halfuursdienstregeling inclusief het nieuwe station Stadshagen mogelijk.

Dienstregeling

Voor de partijen is het nu wel alle hens aan dek om de vrijdag gedane belofte na te komen. Zo moet vervoersbedrijf Keolis een dienstregeling ontwerpen, die ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de inspectie leefomgeving en transport. Daar gaat volgens directeur Emile Broersma van Keolis zeker een half jaar overheen.

‘Niet ideaal’

Treinen, zo is de bedoeling, vertrekken in de nieuwe halfuurs-dienstregeling eerder vanaf Zwolle. Door het verlengen van het perron van station Stadshagen hebben machinisten straks meer speling om de trein te laten stoppen. Broersma: ,,Vervelend aan dit verhaal is dat het niet zo mooi en ideaal kan worden zoals we ons eerder hadden voorgesteld, dat plaatje was alleen haalbaar bij 140 kilometer per uur. We moeten nu concessies doen en welke dat zijn moet blijken uit de nieuwe dienstregeling".

Met een stop op station Zwolle Stadshagen wordt een gunstige aansluiting op station Zwolle op de trein in de richting van Lelystad en Den Haag overigens ook niet gehaald. Dat was bij het oorspronkelijke plan met 140 kilometer per uur, overigens ook al het geval. Alle andere aansluitingen blijven behouden al vormen Leeuwarden, Deventer en Schiphol dus een risico.

Aanvullende maatregelen

Naast de maatregelen die Keolis moet treffen gaat ProRail aanvullende maatregelen nemen om een deel van de verloren tijd goed te maken, zo liet Ans Rietstra weten. Daaronder vallen het optimaliseren van het baanvak Stadshagen-Kampen door aanpassing van seinen, borden en beveiliging. Ook wordt de bediening van de overweg Veerallee Zwolle optimaal gemaakt. ALs er nog verdere tijdswinst noodzakelijk blijkt, zou op het deel Zwolle-Zwolle Stadshagen de snelheid nog verhoogd kunnen worden.

Financiering