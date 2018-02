Station Zwolle dit jaar 36 dagen op slot

In de zomer wordt er ook flink aan het spoor gewerkt. Dan gaat het station liefst zestien dagen op slot. In die periode wordt er gewerkt aan wissels, sporen, perrons en beveiliging. Het werk is nodig voor de spooruitbreiding Zwolle-Herfte, nu nog een knelpunt. Door hier extra sporen aan te leggen, hoeven treinen van en naar Emmen of Meppel straks niet meer op elkaar te wachten. Zo wordt Zwolle als belangrijk overstapstation beter benut, aldus Prorail.

Cliché

Dinsdagmiddag presenteerde Prorail betrokkenen als hogeschool Windesheim in een lange sessie in de Nieuwe Buitensociëteit wat er het komende jaar allemaal gaat gebeuren. Reizigersorganisatie Rover kan zich in elk geval in de plannen vinden. Bos: ,,Het klinkt cliché, we moeten door een zure appel heen bijten. Reizigers moeten zich constant laten informeren over dienstregelingen. Maar als het werk klaar is hebben we goud in handen. Voor de reizigers van en naar diverse windstreken een flinke verbetering.’’