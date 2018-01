Station Zwolle even op zwart: 'Oh nee toch!'

Het is donker op perron 1 op station Zwolle. Spookachtig donker. Hier en daar lopen wat mensen. Een medewerker van de NS zit eenzaam achter haar servicebalie in een donkere stationshal. Verderop, bij de winkels, brandt het licht wel. Daar wachten de meeste mensen op een trein. Sommigen drinken een gratis kop koffie of thee.

Eerste prognose

Een stroomstoring legt donderdagavond al het treinverkeer van en naar Zwolle plat. De eerste prognose van de NS is dat de storing tot ongeveer 22.30 uur duurt maar al snel wordt dit bijgesteld naar 22.00 uur.

Volgens Aldert Baas, woordvoerder van ProRail, wordt niet alleen het treinverkeer getroffen. ,,Op meerdere plekken in en rond Zwolle is er sprake van stroomdips. We zijn deels afhankelijk van leverancier Enexis om dit opgelost te krijgen.''

Medewerkers van ProRail zijn wel ter plaatse om mee te werken aan een oplossing. ,,We zijn met man en macht bezig om dit knooppunt weer van stroom te voorzien. Tot die tijd kunnen er geen treinen rijden. We kunnen dan namelijk de wissels en overwegen niet goed bedienen.''

#Stroompoolen

,,Oh nee toch!'', dacht Marlijn Lijftogt toen zij haar fiets wegzette. Een stroomstoring. Maar tot 22.00 uur blijft Lijftogt niet wachten. Ze moet naar Zutphen. ,,Een collega werkt tot 21.00 uur en gaat met de auto naar Deventer. Ik rijd met haar mee en pak daar de trein'', vertelt ze.

Lijftogt is niet de enige die een lift heeft geregeld. Op sociale media wordt de hashtag #stroompoolen ingezet, gebaseerd op het succes van 'stormpoolen' eerder deze maand. Via de hashtag proberen gestrande reizigers een lift te regelen. Jesper Oost had dat trucje niet nodig. Zijn vader komt hem ophalen en brengt hem naar zijn thuisbasis in Hoogeveen. ,,Ik kwam van huiswerkbegeleiding en had helemaal niet door dat er een stroomstoring was.'' Dankzij zijn vader is Oost 'maar' een uurtje later thuis.

Taxi

Niet iedereen heeft geluk met een lift. Terwijl een NS-medewerker vragen van gestrande reizigers beantwoordt, zitten twee vrouwen naast elkaar op een stoepje. Zij moeten naar Meppel. ,,We blijven wachten tot 22.00 uur. Andere opties zijn er niet echt'', zegt een van de twee. Het tweetal zit tegenover de taxistandplaats. Maar, zo zeggen de taxichauffeurs, is een taxi voor de meeste mensen te duur. Ondanks de stroomstoring is het niet echt druk, volgens een chauffeur.

Rond 21.10 uur meldt de NS dat de stroomstoring verholpen is. 'Personeel en inzet van treinen worden nu opnieuw gepland zodat we vanaf 22.00 uur het volledige treinverkeer kunnen hervatten', laat de vervoerder weten op Twitter. De dienstregeling komt langzaam maar zeker weer op gang.