Station Zwolle na twee ontruimingen weer vrijgegeven, nog twee mensen aangehouden

Voor het eerst doet het slachtof­fer van de Zwolse treinver­krach­ter haar verhaal

9:00 Al vier jaar lang sleept de rechtszaak van haar verkrachting voort. In 2015 was ze 12 jaar toen een man – 20 jaar oud – haar op station Zwolle een trein induwde en haar vervolgens in een wagontoilet verkrachtte. Zo achtten de rechters in Zwolle bewezen. De dader sloeg op de vlucht. Eenmaal gearresteerd zei hij een hoger beroep te willen. ,,Al die details uit de trein komen nu weer terug.’’