Station Zwolle: na twee weken stilte rijden er eindelijk weer treinen

video Dit moet je allemaal missen als je weggaat in je vakantie

7:24 Wordt het een croissantje met uitzicht op de Middellandse Zee of een ijsje bij het Heerder strand? Midden-Nederland is de 6-weekse oase ingestapt die zomervakantie heet. Dat betekent dat de komende tijd de wereld even verandert: Geen files meer, niet meer staan in de trein, sneller aan de beurt in de supermarkt. Wie weggaat uit ons land moet dat missen, net als het begin van de Eredivisie op 10 augustus en alle festivals en evenementen die hier onder staan.