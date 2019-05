Station Zwolle Stadshagen in gebruik: proef van twee weken begint op 2 juni

Het Kamperlijntje tussen Zwolle en Kampen stopt vanaf 2 juni twee weken lang op station Zwolle Stadshagen. Vervoerder Keolis houdt een proef om te kijken of de toekomstige dienstregeling haalbaar is. Het station zou in december 2017 al worden geopend, maar dat ging niet door. Het spoor bleek de trein niet op volle snelheid aan te kunnen, waardoor de nieuwe tussenstop gelijk werd geschrapt.

Afgelopen jaar werd na allerlei nieuw onderzoek duidelijk dat het station vanaf december 2019 alsnog in de dienstregeling kan worden opgenomen. Keolis gaat nu testen of de dienstregeling die is bedacht in de praktijk ook werkt. Mensen die van 2 tot en met 15 juni op de Kamperlijn reizen, kunnen ook in Stadshagen in- en uitstappen. De parkeerplaatsen en fietsenstalling bij het station worden ook tijdelijk geopend.

De extra reistijd van 2 minuten wordt ingehaald door op station Zwolle nog maar vier minuten stil te staan.

Vertrektijden

Zwolle-Kampen: Tijdens de proef vertrekt de trein uit Zwolle twee minuten eerder dan in de huidige dienstregeling: om :47 en :17. Op station Zwolle Stadshagen wordt gestopt om :50 en :20 en de trein arriveert in Kampen om :58 en :28. In Kampen wijzigt de aankomst- en vertrektijd dus met één minuut.

Kampen-Zwolle: Tijdens de proef vertrekt de trein uit Kampen één minuut eerder dan in de huidige dienstregeling: om :01 en :31. Op station Zwolle Stadshagen wordt gestopt om :08 en :38 en de trein arriveert in Zwolle om :13 en :43. In Zwolle wijzigt de aankomsttijd met één minuut en de vertrektijd met twee minuten.

Buslijn 10

Speciaal voor scholieren en forenzen richting de Deltion Campus rijdt tijdens de proef ’s morgens in de spits vanaf station Zwolle Stadshagen buslijn 10. Deze tijdelijke buslijn brengt de reizigers van het station direct naar de Deltion Campus. De bussen hebben een gegarandeerde aansluiting op de treinen vanuit Kampen en vertrekken om 8:10, 8:40, 9:10 en 9:40. Reizigers die gebruik maken van lijn 10 zijn naar verwachting tien minuten eerder op Deltion Campus dan met de huidige reismogelijkheden via station Zwolle en buslijn 9.

Verlengd perron

ProRail gaat het perron op station Zwolle Stadshagen dit jaar verlengen, zodat makkelijker kan worden gestopt. Ook wordt de energievoorziening versterkt, zodat de treinen sneller kunnen optrekken.