Stationspianist Hans Jansen maakt recordpoging af in Enschede

video WK-shirts uit Zwolle: 'Geen Oranje? Dan juichen we toch voor de buren!'

12:19 Daar waar Oranje schittert door afwezigheid op het WK in Rusland, wordt in Zwolle de laatste hand gelegd aan een serie fanshirts. Met gevatte teksten over onze buurlanden probeert webdesigner Pixelpillow de komende weken wat dragelijker te maken. ,,Want voetbal blijft een prachtig spelletje.’’