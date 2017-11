Stationszanger Hans blikt terug op roerige week: 'Ik geniet, maar ben doodsbang'

Even terug naar vorige week, toen Hans dacht op een doorsnee zaterdagochtend wakker te worden. Niets was minder waar toen bleek dat een video van hem de avond ervoor binnen enkele uren ruim 100.000 keer bekeken was op videowebsite Dumpert.nl. Voorbijgangers die hem hoorden spelen en zingen in de Zwolse stationshal hadden beelden online gezet. En de reacties waren laaiend enthousiast. Een week vol hectiek was geboren.

,,Het was een hele gekke week’’, blikt de Zwolse muzikant terug. Zijn ‘stationsuitvoering’ van Wicked Game ging viraal, waarna hij werd gevraagd voor vele interviews en radio-optredens bij grote zenders. Zijn social media stroomde vol met complimenten. ,,In een Zwolse kroeg werd ik zelfs herkend. ‘Jij bent toch die man van het station’, vroeg iemand me. Toen ik dat bevestigde wilde hij met me op de foto. Heel bizar.’’

Stotteren

De Zwollenaar leefde de afgelopen dagen een stiekeme droom: vrijwel alles stond in het teken van muziek. ,,Ik merk dat ik hier heel erg blij van word. Dit is wat je als muzikant wilt.’’ Hans kan het nog maar nauwelijks bevatten. ,,Het is aan het eind van de week pas gaan landen. Ik word er bijna emotioneel van. Ik ben echt heel dankbaar.’’

Het mooiste compliment kreeg de Zwolse muzieksensatie van zijn broer na een video-interview met het Algemeen Dagblad. ,,Hij zei: ‘Hans, ik zag je daar zo ontspannen zitten op je eigen bank. Je stotterde niet eens meer!’ En dat doe ik normaal wel’’, lacht hij. ,,Dat is wel tekenend voor wat dit met me doet.’’

Onzeker

Maar Jansen is ook realistisch. Hij weet dat het leven van een muzikant allesbehalve zeker is. ,,Dat is het dubbele. Aan de ene kant voel ik me geweldig, maar anderzijds ben ik ook doodsbang dat iedereen me over een week weer vergeten is.’’

De vraag is dan ook: hoe gaat de Zwollenaar dit vasthouden of zelfs uitbouwen? ,,Eerlijk? Ik zou het zo niet direct weten. Ik ben al wel door twee mensen benaderd om eens in gesprek te gaan, maar ik durf nergens op te hopen. Gelukkig geven leden van de twee bands waarin ik speel het nodige advies.’’

Momenteel geniet Hans vooral van alle aandacht – ‘ik kan Facebook niet meer openen of ik zie mezelf voorbij komen’ – en grijpt hij zijn kansen. En die piano in de stationshal? ,,Daar heb ik deze week gewoon weer een paar keer op gespeeld’’, lacht hij. ,,Lekker laat, zonder publiek. Heerlijk toch?’’