Stationszanger Hans opent nieuwe vleugel

videoMuzikale klanken in de stationstunnel in Zwolle zullen vanaf vandaag weer wat zuiverder klinken. Niemand minder dan 'stationszanger' Hans Jansen opende donderdagmiddag een nieuwe piano op het spoorknooppunt.

Uiteraard is het eerste geluid dat uit de piano komt 'Piano Man' van Billy Joel (gekozen door bezoekers van destentor.nl), gecreëerd vanuit de handen van Hans Jansen. In het half uur dat hij hier als eerste mag spelen - 'een enorme eer' - staan afwisselend veertig tot tachtig mensen te kijken. Enkele heel kort om vervolgens de trap op te rennen naar de trein, anderen nemen uitgebreid de tijd om filmpjes en foto's te maken.

Bizar

Dat Jansen door de NS gevraagd is om de zwarte Yamaha-vleugel in te wijden mag geen verrassing heten. De docent op Landstede werd op 9 november 2017 gefilmd in de stationstunnel toen hij het nummer 'Wicked Game' van Chris Isaak zong, terwijl hij zichzelf begeleidde op de piano. Een week later hadden ruim een half miljoen mensen het gezien en vond hij zichzelf terug op de speelplaats bij de ochtendshow van Giel Beelen op Radio Veronica. ,,De meest bizarre week ever."

Het stuwde zijn muziekcarrière omhoog. Van zijn fulltime baan haalde hij één dag af; met enige regelmaat treedt hij nu op bij huiskamerconcerten of in kroegen en cafés. ,,Vanaf dat moment zit het in de lift. Ik hoop dat ik nog één dag van mijn werk af kan snoepen; dan heb ik vier dagen per week om met muziek bezig te zijn." De 'stationszanger' hoopt dit jaar nog de studio in te duiken om nummers op te nemen en werkt aan eigen materiaal. ,,Maar daar durf ik nog geen datum aan te plakken."

Afscheid

Tijdens de opening van de nieuwe piano speelt hij covers, ook op aanvraag. De vleugel bevalt hem goed,al denkt hij met weemoed terug aan de oude, die er sinds september 2015 stond. Door het gebruik en drinken dat in de kast was gekomen was vervanging noodzakelijk. Afgelopen maandagnacht kwam Jansen nog even langs om afscheid te nemen. ,,Daar vielen al een paar toetsen af. Die was op. Deze klinkt veel helderder, ik hoef minder moeite te doen, haha!"