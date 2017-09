Stedelijk Museum Zwolle wil bij rechter opheffing per 2018 voorkomen

De gemeente wil SMZ uitkleden en in de nieuwe stichting Allemaal Zwolle organisatorisch onderbrengen bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO). Aan de ene kant om te bezuinigen, aan de andere kant omdat het stadsmuseum aan de Melkmarkt onvoldoende uit de verf is gekomen.

Beladen

De ontmanteling van SMZ is al lange tijd beladen. Dat de gemeente nu 1,2 miljoen euro wil vrijmaken voor een sociale regeling om de formatie terug te brengen van 13,25 naar 3,3 volledige banen, is voor het museumbestuur geen geruststellende boodschap. Het wil de collectie en het personeel 'beschermen tegen een overhaaste beëindiging van het museum' en daarvoor is 'zorgvuldig werkgeverschap' nodig. Daar is meer tijd voor nodig, meent het SMZ-bestuur onder leiding van Hennie Kenkhuis. Omdat de betrokken partijen niet uit de impasse zijn gekomen, wil het museumbestuur nog voor het eind van dit jaar van de rechter weten of de ontmanteling te voorkomen is.

In het stadhuis treden ze niet op hun schreden terug door het stevige verzet van SMZ. ,,Dat de subsidie van de gemeente aan SMZ per 1 januari zal stoppen, is al geruime tijd bekend. We spreken de hoop uit dat, met name in het belang van een snelle duidelijkheid voor de medewerkers, er snel goede afspraken definitief kunnen worden gemaakt, in plaats van dure en tijdrovende procedures te volgen die waarschijnlijk alleen maar verliezers gaan opleveren", laat gemeentewoordvoerder Paul Baeten weten.

Afsprakenpakket

Over de zorg die het SMZ-bestuur heeft als het gaat om de museumstukken die onder het HCO komen te vallen, meldt hij dat dit 'onderdeel is van het totale pakket van afspraken waarover we al geruime tijd in gesprek zijn en waarvan we hopen dat er zo snel mogelijk overeenstemming zal worden bereikt'.

SAZ

Voor SMZ is er lang genoeg gepraat. Tevens merkt ze op dat er zorgen zijn over het ontbreken van een museumlicentie bij het HCO. ,,Natuurlijk hebben wij nog geen museumstatus", reageert HCO-directeur Arie Slob. ,,Daar zijn procedures voor, en daar zijn we ook al wel mee bezig. Maar die kunnen pas in gang gezet worden als over de afbouw overeenstemming is bereikt. Wij zijn door de gemeente gevraagd om SAZ (Stichting Allemaal Zwolle, red.) op te bouwen. Die plannen zijn goedgekeurd door het college, de raad moet zich daar nog over uitspreken. Het wachten voor ons is nu op de overeenkomst over de afbouw van het SMZ en de gemeente. Het zou fijn zijn als dat snel duidelijk is. En het zou fijn zijn als ze daar hun energie in steken, zodat wij verder kunnen."