Steeds meer thuiszorgers komen in beschermende pakken

Sinds deze week zijn de voorschriften gewijzigd en moeten meer thuiszorgpatiënten behandeld worden in beschermende pakken. ,,We verwachten dat deze groep nog gaat groeien de komende tijd,’’ zegt Jolet Wiering van Icare, ze is eindverantwoordelijk voor de hygiëne bij Icare, met ruim 6.000 medewerkers een van de grootste thuiszorginstanties in oost Nederland.

Wat is er precies veranderd?

,,Veel meer klanten vallen sinds deze week volgens het RIVM onder de risicogroep. Als je ouder bent dan 70 jaar volstaat de omschrijving ‘koortsig en last van de luchtwegen’ al om risicopatiënt te zijn. Volgens de richtlijnen zijn nu veel meer mensen verdacht dan vorige week. Alle risicopatiënten moeten wij behandelen in beschermende kleding.’’

Wat zijn coronaroutes?

,,Dat zijn roosters waarin we tien risicoklanten bij elkaar op één route hebben gezet. We hebben medewerkers gevraagd die het geen bezwaar vinden om alleen maar risicopatiënten te behandelen. Gelukkig hebben we genoeg vrijwilligers die dat willen doen. Zij rijden nu dus de coronaroute. We hebben er vandaag zes, maar dat kan morgen anders zijn, we denken dat het er meer worden.’’

Hoe ziet dat er uit, een verpleegkundige op coronaroute?

,,De verpleegkundige die de coronaroute moet rijden, neemt voor elke patiënt een apart set beschermende kleding mee in de auto. Bij iedere patiënt trekt de verpleegkundige een nieuw pak aan. Na de behandeling wordt het pak achtergelaten bij de patiënt, voor een eerstvolgende bezoek. De kleding bestaat uit een beschermende bril, een mondmasker, een schort en kunststof handschoenen.’’

Heeft u genoeg van die pakken?

,,De pakken zijn schaars en er worden woekerprijzen voor gevraagd. We moeten dus voorzichtig omgaan met de voorraad, maar op dit moment hebben we er nog. Die gaan we nodig hebben, want we verwachten in noord Nederland een toename van het aantal coronabesmettingen. Je ziet dat de coronagolf zich verspreidt over het land. In en rond Zwolle is al een concentratie van coronapatiënten.’’

Het aan- en uittrekken van die pakken klinkt nogal tijdrovend, heeft Icare wel genoeg personeel?