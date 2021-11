Steeds verdwijnen festivals uit Zwolle: vinden van geschikte locatie al jarenlang een worsteling

Dancefesti­vals Zwolle naar Wijthmener­plas: nieuw festival­ter­rein blijkt onbruik­baar

Kingdance en Dance4Liberation verhuizen komend jaar naar de Wijthmenerplas. De twee dancefestivals zullen op 27 april en 5 mei plaatsvinden in een groene en waterrijke omgeving, in plaats van op het nieuw klaargemaakte festivalterrein op Voorsterpoort, vlak onder de ABN-toren. Dat terrein blijkt - zonder dat er ooit één feestje is gevierd - alweer onbruikbaar voor dit soort feesten. Daardoor verdwijnt het Koningsnacht Spektakel.

30 oktober