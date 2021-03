Steeds weer gedoe in Zwolle over betrekken inwoners, zoals bij nieuwbouw aan Zwarte Water: ‘Niet hardst schreeuwende buurman beslist, maar de raad’

Participatie. Voorbeelden te over van Zwolse bouwontwikkelingen waarbij gedoe ontstaat over de manier waarop de buurt betrokken wordt bij de plannen. Denk aan de komst van woningen op de plek van de Emmaüskerk in Berkum, herontwikkeling aan de Botlek in de Aa-landen of nu het plan om te gaan bouwen in de uiterwaarden van het Zwarte Water, op de plek van de jachthavens en iets verderop waar voorheen groothandel Triferto zat.