Steekincident in Zwolle: bewoner én man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden

Hoe krijg je meer geluk in het leven? Helga en Trea schrijven een 'geluksboek'

Toen ze allebei vier waren, bouwden Helga de Boer (54) en Trea ten Kate (53) kastelen in de zandbak. Vijftig jaar later brengen ze een boek uit over hun verborgen talenten uit die kleutertijd. Ze noemen het Het begint in de zandbak, over hoe je meer geluk vindt door vanuit je talent te werken of leven.