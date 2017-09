Het bedrijf in Steenwijk richt zich op de bouw van motorcruisers die geheel naar de smaak van de klant worden vervaardigd. De klantenkring bevindt zich vooral in Midden-Europa. Met het nieuwste motorjacht (voor de geinteresseerden: de 52 S-line) wil Steeler ook de Scandinavische en Middellandse Zee-markt veroveren. Het grote werk dus, en daarbij hoort ook het grote geld: wie dit model wil kopen moet in elk geval 1,1 miljoen euro meebrengen, een prijs die al naar gelang de wensen van de klant nog een paar ton hoger kan uitvallen. Maar, zegt Webbink, er zijn er al twee van verkocht en hij hoopt er jaarlijks een stuk of tien te kunnen vervaardigen. Het bedrijf zit so wie so goed in de opdrachten en dat betekent dat er niet alleen schepen van de eigen werf in Steenwijk rollen, maar ook bij andere werven waar Steeler ruimte huurt.