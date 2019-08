Bos en Schuite zitten in aflevering 4 die maandag 23 september om 22.20 uur wordt uitgezonden op NPO 1. Gulsen en De Visser in aflevering 6 op 7 oktober. In de andere vier afleveringen zijn Johnny de Mol, Joris Linssen, Najib Amhali en Edsilia Rombley de mantelzorgers.

Bizar incident

De zes BN’ers nemen in het programma tijdelijk intensieve zorgtaken over van familieleden van de zorgbehoevenden en delen hun ervaringen. Zo wil MAX laten zien hoe urgent de verhalen zijn en wat de impact van mantelzorg is op het leven van veel gewone Nederlanders.

Bos ‘ontzorgt’ tijdelijk Mariska, de 48-jarige vrouw van Harjo die sinds 2013 bedlegerig is ten gevolge van drie hartinfarcten, drie herseninfarcten en een hersenbloeding. Gulsen neemt de zorgtaken over van Regine, de 53-jarige echtgenote van Adri die een hoge dwarslaesie heeft en nagenoeg blind is geraakt door een bizar incident in Nairobi.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Volledig scherm Olcay Gulsen als mantelzorger van Adri de Visser uit Harderwijk. © Omroep MAX

Intensief

Bos was tijdens Pinksteren drie opnamedagen in Zwolle. Harjo: ,,Het was intensief, maar de moeite waard. Het is goed gelukt om te laten zien hoe stevig de impact is van mijn handicap op het leven van mijn vrouw en zoon.’’

De zanger maakte indruk op de Zwollenaar. ,,Hij kwam op mij over als de zachtaardige, lieve man die ik herken in zijn teksten. Hij moest overigens tijdens de opnamedagen ‘s avond optreden. Zwaar voor hem, maar zo voel je mee met mijn vrouw die een volledige baan heeft naast de zorg voor mij.’’

Respect

De zanger zelf laat weten dat hij meedeed aan het programma door een vroegere stage tijdens zijn lerarenopleiding in Utrecht. ,,Ik moest lesgeven aan verpleegsters en hun werk leren kennen. Zo kwam ik als jonge gast die het altijd voor de wind was gegaan, terecht in verschillende zorginstellingen. Daardoor zag ik de achterkant van de werkelijkheid.’’

Bos denkt dat zijn songwriting daar is begonnen. ,,Door alle indrukken die ik een plek wou geven. Daardoor heb ik ook veel respect gekregen voor mensen die er dag in dag uit werken.’’

Tekst loopt door onder de afbeelding

Volledig scherm Harjo is afhankelijk van mantelzorg van vrouw Mariska en zoon Justin (11). Omdat zanger Stef Bos drie dagen kwam, kon Mariska een paar dagen naar Londen met haar zoon. © Frans Paalman

Klagen

Na de eerste avond ging Bos naar huis met het besef dat hij soms teveel klaagt. ,,Terwijl ik niets te klagen heb. Het waren mooie en intense dagen in Zwolle, met mooie mensen die mijn denken weer een paar graden van koers hebben veranderd.’’