Stefan hengelt Duitse soldatenhelm uit de Vecht bij Zwolle

Hij is oud, hij is verroest en er zitten gaten in, maar Stefan Meekers (28) is de koning te rijk met de oude Duitse legerhelm die hij onlangs uit de Vecht in Zwolle viste.

De vondst is voor de Zwolse magneetvisser het onbetwiste pronkstuk in zijn collectie. Hij hengelt namelijk naar alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft en heeft al heel wat spulletjes vergaard, maar zo'n helm spreekt wel heel erg tot de verbeelding. ,,Iemand heeft dit ding gewoon opgehad. En heeft misschien wel het leven gelaten terwijl hij deze helm ophad.'' Dus kreeg de helm een plekje in de vitrine op de slaapkamer bij Meekers thuis. Voor even dan, want zijn vriendin werkte het ding met dezelfde gang de slaapkamer weer uit. ,,Zij vindt het juist een griezelig idee. En bovendien stonk het, want ik had de helm in de lijnolie gezet om verdere roestvorming tegen te gaan.''

Kentekenplaten

Sinds een half jaar is de Zwollenaar helemaal gegrepen door het magneetvissen. Samen met zijn maatje Kick Bouwmeester is hij ook een Facebookpagina begonnen om de vondsten te delen. Hun interesse is gericht op de Tweede Wereldoorlog maar andere vondsten laten ze niet links liggen. ,,We hebben al eens twee kentekenplaten opgevist, die bleken afkomstig te zijn van een auto die bij een overval was gebruikt. En als we bij het Rodetorenplein vissen hengelen we van allerlei troep op die we netjes afvoeren. Zo helpen we dus ook een beetje mee aan het schoonhouden van de gracht.''

Bunkers

Het baggeren van de Zwolse grachten is geen belemmering voor het magneetvissen, integendeel. ,,Daardoor wordt de grond omgewoeld en komen spullen naar boven die misschien wel twee meter diep in de blubber hebben gezeten. Die vissen wij dan later weer op.'' Waar de Duitse legerhelm precies is gevonden wil Meekers niet zeggen. ,,Want ik wil geen andere mensen op een idee brengen. Maar het was in de Vecht op Zwols grondgebied. Rond die plek waren ook bunkers dus ergens is deze vondst wel logisch.''