Stekker gaat definitief uit de IJsselhallen, Zwolse evenementenhal mogelijk in 2021 al dicht

Bezopen Henk S. ramde woning in Bergent­heim: justitie wil dader woonboot­moord opnieuw in cel

12:20 Henk S. (51) uit Hardenberg had ruim vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed toen hij een maand geleden een woning in Bergentheim ramde. Het Openbaar Ministerie wil dat S., veroordeeld voor de Zwolse woonbootmoord in 2007, alsnog een deel van die resterende straf gaat uitzitten.