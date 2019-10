Stel uit Zwolle na wapenvondst weer op vrije voeten in onderzoek naar moordplannen broers M.

Het stel werd opgepakt in een groot rechercheonderzoek naar de Zwolse broers Idris (26) en Abas M. (25). Die worden onder meer verdacht van opdracht geven tot een moord en een poging tot moord op twee plaatsgenoten in 2016. Toen zouden de broers M. op de Wijheseweg een busje met daarin twee plaatsgenoten onder vuur hebben genomen. Die raakten daarbij zwaar gewond.

Nog verdacht

Volgens de politie is het stel, woonachtig aan de Zwolse Vrouwenlaan, dinsdag alweer op vrije voeten gesteld. Woordvoerder Ruud Visser van de politie benadrukt dat de twee nog altijd verdacht worden van verboden wapenbezit. Daarnaast kan het forensisch onderzoek op de wapens (naar dna-sporen en gebruik van de wapens) leiden tot nieuwe verdenkingen tegen het stel. De vrouw ontkent iets van de aanwezigheid van de wapens in de woning te hebben geweten, stelt haar advocaat Rutger van Veen. De advocaat van de man was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Fotocamera

De politie pakte maandagochtend in Zwolle enhet Duitse Gronau respectievelijk Idris en Abas op; tegelijkertijd werden op de Vrouwenlaan de man en vrouw aangehouden. Wat de relatie tussen de gebroeders M. en het verdachte stel is, is nog onduidelijk. Bij het politie-onderzoek raakte een fotocamera met beelden van de wapens en een autobrand die mogelijk in relatie tot dit onderzoek kwijt. De politie deed daarvan aangifte en meldde het datalek.

Geweldsescalatie

De politie ging tot de arrestaties over omdat gevreesd werd voor een geweldsescalatie op de Zwolse straten. In de stad waren afgelopen weken meerdere schietpartijen. Bij een daarvan, op 22 september in de Van Disselstraat (Stadshagen) raakte Idris M. gewond.