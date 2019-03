Stembureaus Gelderland, Overijssel en Flevoland kunnen aan de bak

Bij de provinciale verkiezingen in 2015 brachten de inwoners van Gelderland, Overijssel en Flevoland gezamenlijk iets meer dan 1,3 miljoen stemmen uit. Het landelijk gemiddelde van de opkomst was 49 procent Gelderland en Overijssel zaten daar iets boven. Flevoland scoorde slecht, zo blijkt uit cijfers van Databank Verkiezingsuitslagen.

Provincie Gelderland leverde van de drie verreweg de meeste stemmers: van 1.561.577 kiesgerechtigden brachten er 779.424 hun stem uit. Het opkomstpercentage bedroeg daarmee 49,9 procent. Van de 867.459 Overijsselse kiesgerechtigden maakten er in 2015 432.901 een tochtje naar de stembus. Het leverde opkomstpercentage van 49,8 procent op. Flevoland scoorde van de drie provincies in alle opzichten het laagste. De provincie had met 288.357 inwoners het minste aantal kiesgerechtigden. Er stemden gingen slechts 131.517 Flevolanders naar de stembus: een opkomstpercentage van 45,6 procent.

Opkomst fluctueert

Dit jaar zijn er zo'n 1800 stembureaus opgetuigd in Overijssel, Gelderland en Flevoland, zo valt op te maken uit gegevens van waarismijnstemlokaal.nl. Of er meer of minder mensen komen stemmen dan vier jaar geleden is lastig te voorspellen. De opkomst fluctueert en is afhankelijk van allerlei factoren. Zelfs het weer kan van belang zijn. Hoe langer het regent op verkiezingsdag hoe minder mensen komen opdagen. Het is hopen op mooi weer tussen half acht 's ochtends en negen uur 's avonds, wanneer de stembussen officieel geopend zijn. Een stralende zon kan volgens onderzoekers van de Radboud Universiteit de opkomst nog iets verhogen. Al met al maakt het weer volgens de onderzoekers hooguit 1 à 2 procent verschil in het opkomstpercentage.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen is een Nederlandse nationaliteit een vereiste. In gemeenten in Noord- en Oost-Nederland wonen relatief minder mensen met een buitenlandse nationaliteit. Daardoor is het percentage kiesgerechtigden in het noorden en oosten in vergelijking met de Randstad hoger. In vrijwel alle kleine of middelgrote gemeenten in het noorden en oosten is het aandeel kiesgerechtigden boven de 18 jaar meer dan 98 procent. In bijvoorbeeld gemeente Amsterdam is dit percentage 81,5 procent.

Vrouwen versus mannen