Stemmen op een Zwolse kandidaat, levert dat de stad wat op?

Tien procent van de 343 kandidaten woont in Zwolle. Stel dat zij allemaal in de Provinciale Staten van Overijssel belanden, dan zou de stad een grote meerderheid hebben in de 47 zetels tellende statenzaal. Maar dat lijkt onmogelijk, want de meeste Zwolse ‘kandidaten’ zijn lijstduwers. En het is onwenselijk, vinden de politici. ,,Het is heel belangrijk dat Zwolle vertegenwoordigd is in de Provinciale Staten, maar dat geldt voor elke regio, dus ook Deventer en Enschede. Partijen moet er zelf voor zorgen dat ze een gemêleerde lijst hebben’’, zegt de Zwolse SP-kandidaat Robert Bos. Hij staat op de vijfde plek, de SP heeft nu vijf zetels.