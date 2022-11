Ster van Zwolle keert na jaar afwezigheid terug op de wielerkalender (en moet weer de klassieke opening van het seizoen worden)

Streep door herfstver­sie Ster van Zwolle: overlijden Jan van Ommen dreunt nog steeds na

Het jaar 2022 moet het definitief zonder Ster van Zwolle doen, nu er ook een streep gaat door een herkansing in het najaar. Dat was het plan nadat wielericoon Jan van Ommen – en drijvende kracht van de Ster – dit voorjaar overleed. Het resterende bestuur zet alles op alles om de wedstrijd in 2023 te organiseren. ,,Dat is onze morele plicht.’’

25 augustus