Sterrenteam maakt jacht op de ‘Zwolse meteoriet’

Crimineel plundert met babbeltruc rekening van ziekenhuis­be­zoe­kers Zwolle

2 juli De politie waarschuwt bezoekers van onder meer ziekenhuis Isala in Zwolle voor een crimineel die met een smoes pinpasjes afhandig maakt en vervolgens de rekening plundert. In de uitzending van Opsporing Verzocht is vanavond aandacht gevraagd voor verschillende diefstallen.