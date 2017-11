Steunouder helpt als het even niet loopt

Opvoeden is een hele klus, zeker als je niet omringd wordt door opa's, oma's, buurvrouwen of vrienden die kunnen bijspringen. Alleen doormodderen? Of professionele hulp zoeken? In Zwolle, Kampen, Epe en Harderwijk (en binnenkort ook in Putten) is er nu ook een tussenweg. Vrijwilligers bieden kinderen een of meer dagdelen per week opvang. Niet als oppas, niet als pleegouders, maar als steunouders .

,,De steunouder is een laagdrempelige vorm van ondersteuning aan gezinnen’’, vertelt Bianca Samson van Travers Welzijn in Zwolle. ,,Een steunouder biedt als het ware een tweede thuis. Het kind is even in een andere omgeving en de ouders krijgen lucht.’’

Hart en huis

Travers werkt samen met Zwolle Doet sinds twee jaar met steunouders en dat heeft geleid tot veertien ‘matches’. Kampen is net gestart. In Harderwijk werkt ZorgDat ermee en de Stichting Welzijn Putten is in gesprek over aansluiting. Allemaal werken ze volgens een landelijk ontwikkelde methode. Belangrijke uitgangspunten zijn: vrijwilligheid (alles gebeurt met gesloten beurzen) en gelijkwaardigheid. De steunouder is immers geen hulpverlener of iemand die het beter weet, maar iemand die simpelweg zijn of haar hart en huis openstelt. ,,Een steunouder hoeft ook niet allerlei uitjes te verzinnen. Gewoon er zijn is goed genoeg’’, zegt Marjan Holthuis, die het project Steunouder Kampen heeft opgezet.

Overbelasting

Uit een landelijke inventarisatie blijkt dat overbelasting, het gebrek aan een vangnet en bijkomende problemen in het gezin de belangrijkste redenen zijn om mee te doen. De meeste aanmeldingen komen via sociale wijkteams of centra voor jeugd en gezin. In sommige gevallen is er al hulpverlening in het gezin. Maar vaak kan een steunouder juist de inzet van professionele hulp voorkómen, zegt Bianca Samson van Travers in Zwolle. ,,Gemiddeld geldt een match voor ongeveer een jaar. Meestal zie je dat het de vraagouders na die periode veel beter lukt om zelf hulp te vragen en hun netwerk uit te breiden.’’