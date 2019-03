Stevige botsing tussen SP en coalitie over Zwolse zorg

Inschrij­ving Circular Economy Challenge geopend voor onderne­mers in regio Zwolle en Stedendrie­hoek

8:00 De inschrijving voor het hergebruikproject ‘Circular Economy Challenge’ is weer geopend. Ondernemers in de regio Zwolle en Stedendriehoek die plannen hebben voor een circulair product of businessmodel krijgen hierbij een jaar lang begeleiding van de Rabobank, MVO Nederland, KPMG en andere experts.