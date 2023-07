Stevige buien met een enkele keer onweer in Zwolle vandaag

MET VIDEO Geluk bij een ongeluk voor Justin (12): hij heeft de primeur in deze speciale kamer in het ziekenhuis

In het ziekenhuis liggen is natuurlijk nooit leuk voor een kind. Met de nieuwe PEC Zwolle-kinderkamer in Isala hopen de club en het ziekenhuis de pijn wat te verzachten. Tot blijdschap van Justin (12). ,,Als je dit ziet, kun je de normale kamer gerust saai noemen.”