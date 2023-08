Regen houdt Ommer Vechtzomp even van het water, maar niet van Nederland­se erfgoed­lijst: ‘Bijzonder en daar zijn we trots op’

De doop is pas drie maanden geleden, maar de Vechtzomp uit Ommen wordt nu al ingehaald door het eigen succes. Honderden aanmeldingen, een tripje over de grens en een plek op de nationale erfgoedlijst. De Ommer welvaart zorgt in een augustusweek vol regen, wind en kilte toch vooral voor zonneschijn op De Vecht.