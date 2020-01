Stevige ochtendspits op wegen in en om Zwolle

Ook op de IJsselallee is het raak. In de richting A28 staat een file van twee kilometer. De vertraging is er op dit moment circa 5 minuten.

De drukte op de wegen in Zwolle wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de wegwerkzaamheden op de Ceintuurbaan. Op deze hoofdader wordt de komende maanden verkeersoverlast verwacht in verband met de aanleg van een extra spoorviaduct en een nieuw fietsviaduct. Maandenlang is er maar één rijstrook per richting open. Spoorbeheerder ProRail adviseerde eerder gemotoriseerd verkeer tot juni dit weggedeelte in de spits te mijden. Verkeer wordt aangeraden om via Zwolle-Zuid te rijden.