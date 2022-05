Stichting Kind in Beeld houdt zomerfeest voor Zwolse minima-gezinnen (met hulp van de Rotary)

Extra budget nodig

Thea Reuvekamp van de Rotary Zwolle-Noord: ,,We zochten afgelopen jaar een goed doel in Zwolle waar we een duurzame samenwerking mee aan konden gaan. Deze hebben we gevonden in Stichting Kind in Beeld. We kwamen er al snel uit om samen Hét Grote Zomerfeest dit jaar te organiseren, maar dat daar nog wel extra budget voor nodig was.”