Stichting WRZV-hallen in Zwolle kampt met tonnen huurachterstand

De dertigjarige geschiedenis van de WRZV-hallen in Zwolle is doorspekt met financiële malheur. De 15 miljoen euro kostende verhuisoperatie moet in 2020 een einde maken aan de problemen. Daarvoor dient nog wel een huurschuld van enkele tonnen weggepoetst te worden.