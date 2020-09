Stichting Zwolle Pride failliet verklaard

Zwolse Pasar Malam als voorbeeld voor andere evenemen­ten: ‘Anders dan anders maar blij dat we weer mogen’

6 september Na twee keer afgelasten vanwege het coronavirus kon de Pasar Malam in de IJsselhallen dit weekeinde - op aangepaste wijze- wel doorgaan. Niet zoals in voorgaande jaren in één hal, maar verspreid over het hele IJsselhallen complex, met looproutes, gangpaden van zes meter breed én een verbod op dansen. ,,Het is anders dan anders, maar we zijn allang blij dat we weer mogen’’, zegt Patrick de Klerk vanachter een van de vele kramen.