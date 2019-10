Stickers tegen stikstof: broers houden het bij 100

Het stikstofprobleem... Je kunt er oeverloos over ouwehoeren op verjaardagsfeestjes, maar er ook zelf wat aan doen. De broers Jeroen en Bastiaan van Esch (uit Gramsbergen en Zwolle) kozen optie twee. En ziedaar: een week na zo’n verjaardagsfeestje verkopen ze via www.100km.nl voor een zacht prijsje bumperstickers met de boodschap maximaal 100 per uur te rijden voor het milieu.

Jeroen (40): ,,Mijn broer Bastiaan (35, red.) spraken elkaar vorige week op een verjaardag en toen ging het over de boerenprotesten en het stikstofprobleem en zo. Toen kwam de vraag op wat we zelf kunnen doen. Minder vliegen. Maar ja, dat is zo vaag. Is het een idee om minder hard te gaan rijden en zo de stikstofuitstoot te beperken?, vroegen we ons toen af. Want vrijwel iedereen rijdt auto. Dus we besloten daar iets mee te gaan doen en iedereen op te roepen een steentje bij te dragen. En om te voorkomen dat mensen op de snelweg denken dat er iets met je aan de hand is dat je zo langzaam rijdt moet je duidelijk maken dat je het bewust doet. Zo kwamen we bij die sticker uit.’’

Maandag leveren

In een paar dagen timmerden de broers een site uit de grond en regelden ze de stickers voor de ‘Ik rijd 100 km per uur’-actie. Via social media werd het initiatief de wijde wereld in gekatapulteerd. Eén sticker kost 2,50 euro, twee voor 3,50 euro. Jeroen: ,,Je kan ze bestellen via de website en dan worden ze thuisgestuurd. De site is vandaag (vrijdag) online gegaan, de eerste bestellingen zijn inmiddels binnen. We hebben 500 stickers laten maken, we kunnen vanaf maandag al gaan leveren.’’ Van Esch benadrukt dat 100km.nl geen commercieel motief heeft, puur is bedoeld om mensen een steentje bij te laten dragen aan de aanpak van het stikstofprobleem.

Scheelt minuten

Zou het echt helpen als we 100 gaan rijden? Jeroen: ,,Ik begrijp dat het rijden van 100 in plaats van 130 tussen de 5 en 40 procent aan stikstofuitstoot kan schelen. En in tijd scheelt het je hooguit een paar minuten. Of het mij lukt om me aan 100 te hoduen? Nou, ik woon in Gramsbergen. Daar heb je geen snelwegen. Maar ik heb volgende week een familiedag in Utrecht, dus dan ga ik het proberen.’’

