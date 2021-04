Sticks valt in de prijzen: Zwolse rapper wint Popprijs Overijssel

Video Teun (17) uit Zwolle ziet droom uitkomen met bijzonder dj-de­buut: ‘Heel erg onwerke­lijk’

9 april Dj en producer Teun Otten uit Zwolle is pas 17 jaar, maar zijn nummer ‘Frozen In Time’ is vanaf vandaag te horen op het bekende label Spinnin’ Records, waar ook artiesten als Martin Garrix, Lucas & Steve en Afrojack eerder tracks hebben uitgebracht. Teun vertelt over een bijzondere ontdekking, zijn droom na corona en het besef dat nog een beetje moet komen. ,,Het is heel erg onwerkelijk.”