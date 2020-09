Stiefvader uit Zwolle vergreep zich aan meisje: ‘Het was altijd mijn grootste nachtmerrie’

Acht maanden geëist voor mishande­ling en serie diefstal­len in Zwolle en Nijmegen

12:43 Tegen asielzoeker Mohammed M. is donderdag acht maanden cel geëist voor diefstal met geweld in de Mediamarkt in Zwolle én de mishandeling van drie medewerkers van een jeugdgevangenis in Nijmegen. Hij staat op het punt om als ongewenste vreemdeling te worden uitgezet.