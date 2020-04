Stijging aantal corona-patiënten vlakt in Isala Zwolle ook af

Piek

Het lijkt erop dat de landelijke maatregelen effect hebben, zegt woordvoerder van Isala Gerben Hart. ,,We zijn voorzichtig optimistisch, maar we weten natuurlijk niet wat er komen gaat. We houden er rekening mee dat er nog een piek komt.’’ Er zijn op dit moment in totaal vier patiënten vanuit Isala naar Duitse ziekenhuizen verhuisd. Isala wil zo ruimte beschikbaar houden voor de ‘normale’ ic-zorg. Mogelijk dat er nog meer patiënten worden overgeplaatst naar ziekenhuizen over de grens. Dat bekijkt het van dag tot dag. Isala neemt ook nog steeds patiënten van andere ziekenhuizen in het land op.