Stikstofcrisis zit ook De Tippe in Zwolle dwars: groot woningbouwproject loopt vertraging op

foto's Feesten in badjas en eredivisie-ein­de met PEC in Emmen: de carrière van Etiënne Reijnen in beeld

17:51 De spelerscarrière van Etiënne Reijnen is voorbij. De verdediger groeide op in Zwolle, zag de eredivisie vanuit de ogen van meerdere clubs, won de KNVB-beker, beleefde een mooi buitenlands avontuur en keerde afgelopen zomer terug bij de club die hem grootbracht. Nu is aan die periode een einde gekomen. Aan de hand van een paar foto’s, die lang niet een volledig beeld geven van zijn loopbaan, kijken we terug op vijftien jaar profvoetbal.