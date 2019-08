‘Stikstofuitspraak‘ raakt Zwolse bouwprojecten

Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) staan bouwvergunningen en bestemmingsplannen voor talloze projecten in het hele land ineens onder druk . De Raad van State vindt dat deze rekenmethode Natura 2000-gebieden niet genoeg beschermt tegen extra stikstofuitstoot. Gevolg is dat voor bouwaanvragen die in procedure zijn waarschijnlijk nieuw onderzoek nodig is en dat vergunningen alsnog geweigerd kunnen worden als de stikstofuitstoot te hoog is.

Vertraging

Of dit in Zwolle gaat gebeuren is nog niet te zeggen, zo laat het college weten in een notitie aan de raad. Wel staan er momenteel projecten ‘met een relevante stikstofuitstoot‘ op punt van beginnen. Die moeten opnieuw onder de loep en vervolgens wordt er ‘binnen het project naar oplossingen gezocht‘. Een van projecten is de nieuwbouw van de WRZV-sporthallen op bedrijventerrein Voorst. Juist komende maand moet daarvoor de eerste schop de grond in. ,,Wij zijn geïnformeerd door de gemeente dat op dit moment wordt onderzocht wat voor effect het heeft op de start van de bouw en het verloop van het traject. De oplevering is nu gepland in het eerste kwartaal van 2021", zegt Freddy Eikelboom, lid van het projectteam. ,,Mocht er vertraging optreden dan zullen we het wat langer moeten uitzingen in de oude hallen.” De bestaande WRZV-hallen gaan te zijner tijd over naar de Zwolse kerk VEZ, maar daar is volgens Eikelboom geen datum aan gekoppeld. ,,We hopen natuurlijk dat er snel duidelijkheid komt maar in deze discussie zijn we afhankelijk van factoren waar ook de gemeente geen invloed op heeft."