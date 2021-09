Stilgevallen auto veroorzaakt extra vertraging na driezijdig ongeval A28 bij Zwolle

video I poll Dit wordt de gloednieu­we loopbrug over het spoor in Zwolle (en ze kost vele miljoenen)

23 september De nieuwe loopbrug over het spoor in Zwolle wordt grotendeels van hout, krijgt een parkachtige uitstraling en ligt halverwege 2024 op haar plek. De kosten: maximaal 27,5 miljoen euro. Maar daarvoor waan je je dan ook bijna in New York. ,,En zonder de brug blijft Hanzeland een eiland.’’