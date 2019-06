Stilte voor de storm, nieuw onweer in aantocht

Afgelopen nacht trokken opnieuw stevige regen- en onweersbuien over ons land. Er viel daarbij vooral in het midden van het land veel regen in korte tijd. Op grote schaal viel 20-30 mm en plaatselijk viel met ruim veertig millimeter meer dan een halve maandsom regen. Normaal valt in juni volgens Weeronline gemiddeld over het land 68 millimeter. De buienzone veroorzaakte ook zeer zware windstoten en ongeveer 72.500 bliksemontladingen. De buien ontstonden woensdagavond boven het noorden van Frankrijk en smolten samen tot een groot onweercomplex.