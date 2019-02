Stof happen in Dieze-Oost voor een mooier stukje Zwolle

Niet met duvel en geweld, maar stukje bij beetje. De sloop van de verouderde hoogbouw in het gebied tussen de Van Ummenstraat en Regelandisstraat gebeurt zorgvuldig. Dat zegt niet alleen opdrachtgever SWZ, maar ook overbuurvrouw Willeke Warnau. Ze kijkt precies op de sloopmachine. ,,Je ziet 't. Het gaat snel en beheerst. Ze ruimen het netjes op en vegen het aan.’’ Als het anders was, had ze 't ook gezegd. ,,Weet je, het is even vervelend. Maar we wisten het van te voren.’’