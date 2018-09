Stokoude Zwolse voetbalclub ZAC eert oprichter met grafkrans

ZAC is opgericht in 1893, een periode waarin veel sportclubs ontstonden. Een groot aantal verdween echter in de loop der tijd of ging op in fusies. Maar dat geldt dus niet voor de Zwolsche Athletische Club, die bekende voetballers voortbracht als Bep Bakhuys en Jo van Marle. Ook speelde ZAC op het hoogste niveau tegen de elftallen van Ajax en Feyenoord. En altijd in de kleuren blauw en wit. Naast voetbal werden er ook andere sporten bedreven zoals handbal en rugby.