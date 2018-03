Stokpaardjes en bier tijdens Zwols vastgoeddebat

VVD wil gesprek over homo-acceptatie in ver­zor­gings­hui­zen

10:31 VVD-raadslid Johran Willegers wil dat de gemeenteraad om tafel gaat met organisaties uit de stad om te praten over homo-acceptatie in zorgcentra. Hij reageert daarmee op een initiatief van de Zwolse welzijnsorganisatie WijZ die de acceptatie van lesbo's en homo's in verzorgingshuizen van Driezorg bespreekbaar wil maken door middel van een foto-expositie en flyers.