Stolpersteine voor familie Herschel in Zwolle

Er worden 1,2 miljoen doosjes jodiumtabletten uitgedeeld, maar wie krijgt ze?

15:17 De bezorging van 1,2 miljoen doosjes (met elk 10) jodiumtabletten voor Nederlanders die in de buurt van een kerncentrale wonen, start vanaf vandaag. In Oost-Nederland gaat het daarbij vooral om gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar. Alleen volwassenen (tot 40 jaar) in de heel kleine cirkel van 25 km rond de centrale in Emsland krijgen ook jodiumtabletten.