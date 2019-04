‘Stoplicht op groen voor ondernemer die elektrisch rijdt’

Je hebt 44 grotere steden in Nederland waar het de komende jaren moet gaan gebeuren. De overstap naar schone voertuigen. Zwolle is er een van. En Tom Tillemans begeleidt die overgang, namens de provincie Overijssel. Hij is logistiek manager. Gistermiddag was er een zogeheten inspiratiesessie bij het PEC-stadion in Zwolle om met name binnenstadsondernemers bij te praten over alle mogelijkheden. Wethouder William Dogger sprak de club toe. Wie wilde, kon even achter het stuur van een elektrisch bestelbusje kruipen. Horen, zien, voelen, ruiken; alle zintuigen doen mee bij een nieuwe aanschaf. Het is de kunst om het bedrijfsleven lekker te maken voor een flinke investering. Maar Tillemans begrijpt ook wel dat iedereen nog een beetje om zich heen kijkt. Zo van: op welk paard moet ik wedden? Wat wordt het groene, slimme alternatief voor het dieselbusje dat nu mijn goederen aflevert?